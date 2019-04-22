MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'ta düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı, "Kimse partimizi saldırının azmettiricisi olarak gösteremez" dedi. MHP lideri, saldırının kabul edilemez olduğunu da söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez niteliktedir. Hiç kimse olayların gizli faili ve azmettiricisi olarak partimizi gösteremez. Saldırı bütün yönleriyle incelenmeli, gizli kapaklı hiçbir şey kalmamalıdır." açıklamasında bulundu.
NTV