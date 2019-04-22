MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'ta düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı, "Kimse partimizi saldırının azmettiricisi olarak gösteremez" dedi. MHP lideri, saldırının kabul edilemez olduğunu da söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez niteliktedir. Hiç kimse olayların gizli faili ve azmettiricisi olarak partimizi gösteremez. Saldırı bütün yönleriyle incelenmeli, gizli kapaklı hiçbir şey kalmamalıdır." açıklamasında bulundu. NTV

Okunma Sayısı: 605

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.