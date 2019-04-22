Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin, "Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün 4 şehidin toprağa verildiğini belirtti. Erdoğan, şunları kaydetti: "Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu vatan onların bize bıraktığı kutsal bir emanettir. Ne yazık ki dün Çubuk'ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür. Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye'nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz." Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin yeni açıklamalar Kılıçdaroğlu: Akar'a sormak lazım Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının faillerinden biri yakalandı AA

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