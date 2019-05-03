Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Sarıgün: Polis evime geldi, işlem yapmadan gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, şehit cenazesinde yumruk atan Osman Sarıgün, mahkemeye verdiği ifadede "Olaydan sonra polis ekipleri benim evime gelip, ‘Osman Sarıgün'ün evi neresi?' dedi. Ben de ‘Burası' dedim. Sonra polis ekipleri herhangi bir işlem yapmadan gitti" dedi.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Ankara Çubuk'ta düzenlenen asker cenazesi sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün mahkemede verdiği ifadeye ulaştı.

Buna göre Sarıgün, şunları söyledi:

"Olaydan sonra polis ekipleri benim evime gelip, ‘Osman Sarıgün'ün evi neresi?' dedi. Ben de ‘Burası' dedim. Sonra polis ekipleri herhangi bir işlem yapmadan gitti. Polis ekiplerinden sonra jandarma ekiplerinin de beni sorduğunu duydum. Bunun üzerine korktum ve tedirgin oldum. Aslında teslim olmak istedim ama ona da cesaret edemedim.

'KILIÇDAROĞLU'NU GÖRMEDİM'

Yumruğum Kemal Kılıçdaroğlu'na denk gelmiş. Ben, olay sırasında Kılıçdaroğlu'nu tam olarak görmedim. Kılıçdaroğlu'na küfür ya da hakaret etmedim."

‘TELEFONU KAPADIM'

Sarıgün, savcıya verdiği ifadede ise şöyle dedi:

“Oğlum Emrullah Sarıgün Antalya'ya gidecekti. Ben de kendisiyle gitmeye karar verdim. Telefonumu kimse ulaşamasın diye kapattım. Polatlı çıkışında Jandarma oğluma telefonla ulaştı. Oğlum, benim yumruk attığımı bu şekilde öğrendi. Telefonu bana verdi, jandarma ikna etti, teslim oldum.”