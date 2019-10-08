Kılıçdaroğlu, Suriye-Irak tezkeresine evet diyeceklerini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye-Irak operasyonu için meclise sunulan tezkereye "içimiz yana yana evet diyeceğiz" dedi.

Suriye ve Irak'a asker gönderilmesi için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkiyi uzatan tezkere ile ilgili, "Orada askerlerimiz var, o askerleri korumamız lazım." diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"O askerlerin burnunun kanamaması lazım. O nedenle de bu tezkereye, askerlerin hatırı için oğlunu gönderen askerlerin annelerinin hatırı için, o çocukların burnu kanamasın diye içimiz yana yana evet diyeceğiz... Türkiye'nin çıkarlarını savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz. Ama gidip de Trump'a teslim olan bir adamdan, bu memlekete hayır gelmez."