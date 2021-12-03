Kılıçdaroğlu: TÜİK bir saray kurumu haline dönüşmüştür

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kişisel sosyal medya hesabından bir ileti paylaşarak TÜİK'in kendisine randevu vermediğini açıkladı.

Daha önce de Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu, "TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" diye yazdı.

Saat 11:00'de TÜİK binasına giden Kılıçdarğlu, 'randevu olmadığı' gerekçesiyle TÜİK binasına alınmadı. Kılıçdaroğlu, TÜİK önünde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"TÜİK, bir devlet kurumu olmaktan çıkmış bir saray kurumu haline dönüşmüştür. Burası artık devletin bir kurumu değildir, o pozisyondadır. Burada çalışan arkadaşlar tamamı şunu unutmasınlar hepinizin tabii olduğu yasa devlet memurları kanunudur. Saray memurları ayrı, devlet memurları ayrı. Ben devlet memurlarına sesleniyorum. Görevinizi yapın hakkıyla yapın, dürüstlükle yapın. Hiç kimse unutmasın, şu binada oturanlar unutmasınlar oturduğunuz binalar bu memleketin vatandaşlarının ödedikleri vergilerle yapıldı. Yine o binada oturanlar asla unutmasınlar aldığınız aylıklar işçinin, memurun, emeklinin ödediği ödedikleriyle aldığınız aylıklardır."

"Bu tablonun cumhuriyet tarihinde önemli bir tablo olduğunun farkındayım. Önemli bir kırılmanın da farkındayım. Eğer devleti oluşturan kurumlar bilgilerle halı yanıltıyorlarsa, bilgilerle halkın gelir düzeyiyle oynuyorlarsa, halkı yanıltıyorlarsa, onların hak ettiklerini onlara vermiyorlarsa, vermemek için direniyorlarsa, talimatla görev yapıyor, yasalarla değil. Yasaların öngördüğü kurallarla değil, talimatla görev yapıyor, yasaları, yönetmelikleri kendi internet sitelerindeki çağrılara bile uymuyorlarsa kendileri suçludur."

