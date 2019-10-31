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31 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

"Kınama, reddetme ve yok hükmünde sayılma" kararı Resmi Gazete'de

31 Ekim 2019, Perşembe 11:26
ABD Temsilciler Meclisinin kararlarının "kınanması, reddedilmesi ve yok hükmünde sayılması"na ilişkin TBMM Başkanlığının Meclis Genel Kurulunda kabul edilen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

"ABD Temsilciler Meclisinin, bir kısım çevrelerin sözde Ermeni soykırım iddiaları bağlamında gündeme getirdiği tezleri sahiplenmesini, akıl ve vicdan sahibi üyelerin itirazına rağmen bir karara dönüştürmesini, TBMM olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz." ifadesine yer verilen kararda, daha önceki yıllarda da benzeri girişimlerin olduğu, Temsilciler Meclisindeki oylamalara bu şekilde düşmanca yansımadığı belirtildi.

Geçen süre içinde değişenin, tarihin belgeleri değil, bugünün küçük çıkar hesaplarında boğulmuş utanç verici siyasi zihniyet olduğunun vurgulandığı kararda, ABD Temsilciler Meclisi kararının açıkça tarihi gerçeklerin karartılması girişimi olduğu bildirildi.

"Türkiye hiçbir zaman şantaja boyun eğmemiştir"

Türkiye'nin her zaman bu tür iddialar karşısında arşivlerin açılmasını savunduğu, görevin tarihçilerde olduğunu belirttiği, siyaseti soysuzlaştıran girişimlerin anlamsızlığını kin ve nefret doğurucu potansiyelini vurguladığı ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Ne yazık ki Temsilciler Meclisi bu kararıyla aynı zamanda kölelik karşıtı, insan hakları bildirgeleri çizgisinde değil, aksine köleci, sömürgeci, çıkarcı, emperyal siyaset istikametindeki mirasa bir katkıda daha bulunmuştur. Türkiye'yi, her bir satırı ahlak, akıl ve tarihi bilgiler ışığında suç olan satırlarla yargılamaya cüret eden bu tavrın kaynağı hiç şüphesiz sadece kirli vicdan yüküdür. Ayrıca, TBMM tarihi olaylarla ve iddialarla alakalı kararlar almanın, parlamentoların ışığı olmadığını ilkesel olarak inanmaktadır.

Öte yandan Türkiye'ye yaptırım uygulanması tehdidi ile alınan Temsilciler Meclisi kararının nezdimizdeki anlamı sadece şantaj girişimidir. Türkiye hiçbir zaman şantaja boyun eğmemiştir, bu kararı da tek vücut olarak şiddetle reddettiğimizi ilgili siyasetin sahiplerine bildiririz."

"Şiddetle kınıyor, yok hükmünde sayıyoruz"

ABD ile Türkiye arasındaki uzun yıllara dayalı stratejik müttefikliğin, dostluğun, teröre karşı iş birliğinin kimi siyasetçiler eliyle sistematik bir şekilde tahrip ve yok edilme girişimlerine karşı Türkiye olarak artık bıçağın kemiğe dayandığının kuvvetle ifade edildiği belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"İki ülke arasındaki dostluğa katkı sunmak bir yana düşmanlığı körükleyecek bu türden kararları ucuz çıkar hesapları ile anılan zihniyeti ve siyaseti şiddetle kınıyor, yok hükmünde sayıyoruz. Bu düşüncelerle ABD Temsilciler Meclisinin mezkur kararlarının tümüyle kınanması, reddi ve yok hükmünde sayılması ile yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanması hususu TBMM Genel Kurulunun 30 Ekim tarihli 11'inci Birleşiminde kabul edilmiştir."

Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi kararı

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi kararı ile komisyonun ilk toplantısında başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üyelikler için yapılan seçim sonucuna ilişkin kararlar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, komisyon üyeliklerine seçilen AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu Komisyon Başkanı, AKP Bursa Milletvekili Osman Mesten Başkanvekili, AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz Sözcü ve AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir de Katip olarak seçildi.

Komisyonun üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

AKP: Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya

CHP: Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç

HDP: Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir

MHP: Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt

İYİ Parti: İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu

 

AA

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