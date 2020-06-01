Koca: İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı

Türkiye'de son 24 saatte 827 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 23 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 164 bin 769, can kaybı 4 bin 563 oldu.

Son 24 saatte 974 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 128 bin 947 oldu. Sağlık Bakanı Koca, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR." ifadelerini kullandı. AA

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