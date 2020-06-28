Koca: Yaz, rehavete neden olmamalı

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bilgilendirmeye göre Türkiye'de son 24 saatte 1356 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 197 bin 239, can kaybı 5 bin 97 oldu.

Son 24 saatte 1413 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 170 bin 595 oldu. ''Yaz, rehavete neden olmamalı" Günlük koronavirüs tablosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı değerlendirmede "Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı." ifadelerini kullandı. AA

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