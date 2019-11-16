Komşuları şokta

İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki bir evde Cuma günü aynı aileden birisi çocuk üç kişi evlerinde ölü bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “A.D.’nin babası ve Z.D’.nin eşi olan B.D’.nin, eşinin ve çocuğunun zehirlenmesine sebebiyet verdikten sonra intihar ettiğinin değerlendirildiğini” belirtti.

BBC Türkçe’ye konuşan aile üyelerinin komşuları ve tanıdıkları, “olay karşısında şoke olduklarını, böyle bir şeyin yaşanabileceğine dair önceden bir işaret görmediklerini” söylüyor. Yan dükkânlardaki esnaflar, “B.D. ile daha olaydan bir gün önce selamlaştıklarını, kendilerine onun intihar eğilimde olduğunu hissettirecek hiçbir davranışını görmediklerini” söyledi. B. D.’yi “işini titizlikle yapan dört dörtlük bir insan” olarak tanımlayan bir esnaf, “Akıllara zarar bir olay, şok içindeyiz” dedi. Bazı esnaflar ise başsavcılığın açıklamasındaki “kayıt dışı ticaret” iddialarına tepki gösterdi. Bakırköy’de, ailenin apartmandaki komşuları ise çiftin hiçbir sorununu gözlemlemediklerini, olaya çok şaşırdıklarını belirtti. B. D.’nin apartman yöneticisi olduğunu belirten komşular, kendisinin insan ilişkilerinin iyi olduğunu da ekledi. Bir komşusu onu “sosyal bir insandı” diye tanımladı.