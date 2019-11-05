Konsensus Araştırma Şirketi'nden erken seçim tahmini

Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, Türkiye siyasetinin çok sıcak bir döneme girdiğini ifade ederek “2020 yılının sonunda ya da 2021 yılının başında yeni bir seçim bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Sarı, bununla birlikte ekonomideki gidişatın negatife doğru ilerlediğini ifade ederek bu durumun mevcut hükümete sıkıntı çıkarabileceğini söyledi. Sarı, “Bu pazar seçim olsa ekonomideki durum mevcut iktidarın oylarını elbette negatif anlamda etkileyecektir” değerlendirmesinde bulundu. YENİ PARTİ GİRİŞİMLERİ Murat Sarı, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni partilere yönelik olarak ise, “'Türkiye’de yeni bir partiye ihtiyaç var mı, yok mu' sorusu burada önem kazanıyor. Türkiye’nin yüzde 21’i yeni bir partiye gerek olduğunu söylüyor. Yüzde 79’u ihtiyaç olmadığını söylüyor. Fakat burada önemli olan yeni partilerin kimin etrafında, hangi kadrolarla kurulacağı elbette. Ahmet Davutoğlu’na yüzde 13, Ali Babacan’a yüzde 9, Abdullah Gül-Ali Babacan ikilisine yüzde 10 civarında destek olabilir” dedi. İfade edilen rakamların net olmadığını da sözlerine ekleyen Sarı, “Dolayısıyla o partiler kurulmadan net bir şey söyleyemeyiz ama her beş kişiden biri Türkiye’de yeni bir parti beklentisi içinde” diye konuştu.

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