Konutlarda kira artışına ilişkin düzenleme TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının, 1 Temmuz 2023'e kadar, bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme kabul edildi.

AA

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