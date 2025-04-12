LİBERAL GÖRÜŞLERİYLE TANINAN AKADEMİSYEN NURAY MERT, "KORKUYORUM, HEM DE ÇOK KORKUYORUM; ÜLKEM ADINA KORKUYORUM" SÖZLERİYLE YAZARLIĞA VEDA ETTİĞİNİ DUYURDU.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

28 ŞUBAT YASAKLARINA DA KARŞI ÇIKMIŞTI

Prof. Dr. Nuray Mert, veda yazısında "Yıllar önce, Fazilet Partisi'nin kapatılma kararı üzerine 'Utanıyorum' başlıklı bir yazı (Radikal, 26 Haziran 2001) yazmıştım. Bu ülkede 'ana muhalafet partisi kapatılırken, başörtülü kadınlar ‘suçlu' muamelesi görürken özgürce dolaşmaktan utanıyorum' demiştim. O kapatılan partinin devamı olanlar iktidara geldi, ülkeyi 23 yıldır yönetiyor. 2010 yılında, bu kez 'Korkuyorum' başlıklı bir yazı yazmıştım" ifadelerine yer verdi.

HAKKINDA AĞIR CEZADA DAVA AÇILMIŞTI

Prof. Dr. Mert "Şimdi de korkuyorum, asıl bu kez korkuyorum, hem de çok korkuyorum. Hem kendi adıma, hem ülkem adına korkuyorum" dedi. Nuray Mert hakkında Mart ayında, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olan Mert'e yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Davaya konu olan olay, Mert'in de aralarında bulunduğu bir grup kadın gazetecinin 2014'te Suriye'nin Kürt bölgesinde çekilen bir fotoğrafa dayanıyordu.

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“Korkuyorum” dedi, yazarlığı bıraktı

SiyasÎ yazıları ile tanınan Prof. Dr. Nuray Mert, “Korkuyorum, hem de çok korkuyorum; ülkem adına korkuyorum” sözleriyle yazarlığa veda ettiğini duyurdu.

Gazeteci ve akademisyen ünlü yazar Prof. Dr. Nuray Mert, “Veda ediyorum” başlıklı yazısında, siyasî yorum yazısı yazmaya ve görüş bildirmeye son verme kararı aldığını açıkladı.

“NEREYE GİTTİĞİMİZ MEÇHUL”

Nuray Mert, veda yazısında, “Kendi adıma da ülkem adına da artık korkuyorum. Kendi adıma, soluğu cezaevinde alırsam kedilerime kim bakar diye korkuyorum. ‘Torun’ saydığım, yeğenimin küçük kızından ayrı kalırım diye korkuyorum. Geçirdiğim ölümcül hastalığın izleri, sağlık durumum, yaşım itibarıyla tahammülüm, mecalim bitmek üzere diye korkuyorum. Ülkem adına, bir karanlık tünelde nereye gittiğimiz meçhul hâle geldiği için korkuyorum. O küçük kız için korkuyorum. Gocunulacak yanı yok, insan korkan bir varlıktır,” ifadeleriyle duyurdu.

“ASIL BU KEZ KORKUYORUM”

Prof. Dr. Nuray Mert, Medyascope’ta yer alan veda yazısında kararının gerekçesi üzerine “Yıllar önce, Fazilet Partisi’nin kapatılma kararı üzerine ‘Utanıyorum’ başlıklı bir yazı (Radikal, 26 Haziran 2001) yazmıştım. Bu ülkede ‘ana muhalafet partisi kapatılırken, başörtülü kadınlar ‘suçlu’ muamelesi görürken özgürce dolaşmaktan utanıyorum’ demiştim. O kapatılan partinin devamı olanlar iktidara geldi, ülkeyi 23 yıldır yönetiyor. 2010 yılında, bu kez ‘Korkuyorum’ başlıklı bir yazı yazmıştım. Şimdi de korkuyorum, asıl bu kez korkuyorum, hem de çok korkuyorum. Hem kendi adıma, hem ülkem adına korkuyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

Nuray Mert hakkında Mart ayında, “terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla dava açılmıştı. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak olan Mert’e yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Davaya konu olan olay, Mert’in de aralarında bulunduğu bir grup kadın gazetecinin 2014’te Suriye’nin Kürt bölgesinde çekilen bir fotoğrafa dayanıyordu.