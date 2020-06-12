Korona toplum olma bilincini artırdı

6 farklı ülkede yapılan ankete göre Koronavirüs salgını sürecinde insanların toplum olma bilinci pekişti.

Corona virüsü salgını bir yandan milliyetçi hisleri körüklerken diğer yandan toplum olma bilincini pekiştirdi. Hollandalı araştırmacıların 6 farklı ülkede yaptığı ankete göre Corona salgını, zamanla oluşan bu tutumları körükledi. Anket, sosyal gelişim vaat eden kurumlarda çalışmak isteyenlerin sayısının da arttığını ortaya koydu. Reuters haber ajansına konuşan Hollandalı araştırma şirketinin kurucu ortağı Martijn Lampert, insanların yaşadıkları toplum içinde olup bitenlerin farkına daha çok vardığını, aynı zamanda bir o kadar da eleştirel yaklaştığını söyledi. VOA Türkçe’nin haberine göre, Lampert, kriz dönemlerindeki istikrarsızlıkların, normalden çok daha hızlı bir değişime uygun zemin hazırladığını kaydetti. COVID eğilimleri raporunda 6 ülkeden 4.271 katılımcıya ilki kriz öncesi, daha sonra da neredeyse tüm dünyada karantina uygulandığı dönemde olmak üzere iki ayrı zaman diliminde sorular yöneltildi.

Bencillikten uzaklaşılıyor

Yaşadıkları toplumda etkin biçimde rol aldıklarını söyleyenlerin İtalya’da yüzde 10, Amerika, İngiltere ve Hollanda’da yüzde 9, Güney Kore’de yüzde 6 oranında arttığı gözlendi. Anket, Brezilya’da böyle bir eğilimde artış olmadığını ortaya koydu. Araştırmacılara göre bu, son derece hızlı bir artış. Oysa bu tür değişimlerde ilerleme kaydetmek yıllar sürebiliyor. Tüm dünyayı karantina altına alan ortak bir sağlık tehdidi karşısında insanların kendilerine en yakın kişilere ve topluluklara yönelerek, daha da yakınlaştığı belirtiliyor. Anket sonuçlarını yorumlayan araştırmacı Martijn Lampert, bu sürecin insanları daha az bencilleştirdiği ve topluma daha fazla katkıda bulunmaya istekli hale getirdiğini vurguluyor. Diğer taraftan ankete göre insan hayatını ‘’daraltan’’ ve kişinin kendi iç dünyasına odaklanmasına neden olan salgının, kriz öncesi de var olan milliyetçi eğilimleri körüklediği görülüyor.