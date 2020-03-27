Koronavirüs medyayı da vurdu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, koronavirüs tehdidinin, medya kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışan basın mensuplarını da büyük ölçüde olumsuz etkilediğini belirtti.

Zaten zor şartlarda yayınlarını sürdüren çok sayıda televizyon, radyo ve gazetenin, korona virüs salgının ardından daha büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Gürer, gerekli önlemlerin hızlıca alınmaması durumunda, yayın kuruluşlarının büyük çoğunluğunun faaliyetlerini durdurma noktasına gelebileceği uyarısında bulundu. Yerel ve ulusal basın ve yerel TV lerde yayınlarına ara veren ve durduran kuruluş sayısı her geçen gün artıyor “dedi

REKLAMLAR KESİLDİ, MEDYA KURULUŞLARI DARBOĞAZDA

Gürer, reklam ve ilan gelirleriyle ayakta durmaya çalışan çok sayıda medya kuruluşunun, virüs salgınının etkilerinin görülmeye başlandığı andan itibaren büyük ölçüde bu gelirlerini kaybettiğini belirterek, “Tüm bu sorunlara rağmen medya kuruluşlarımız canla başla, halkın haber alma özgürlüğünü kullanabilmesi için çok zor şartlar altına faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaktadır. Ancak, virüs nedeniyle ortaya çıkan ekonomik tablo, bu kuruluşlarımızı görevlerini yerine getiremez duruma getirmek üzeredir” dedi. Medya kuruluşlarının toplumun gözü, kulağı ve sesi olduğuna işaret eden CHP’li Gürer, basın sektöründe yaşanan sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması için bazı tedbirlerin alınması gerektiğine vurgu yaptı.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA