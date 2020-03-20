'Koronavirüs test sonuçlarına 'eNabız'dan ulaşabilirsiniz'

Koronavirüs testi yaptıran vatandaşların sonuçlara "eNabız" uygulamasından uluşabilecekleri bildirildi.

Fahrettin Koca: Hasta sayımız 359'a ulaştı Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi. AA

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