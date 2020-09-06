Kosova üzdü

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kosova’nın İsrail’le anlaşmasından sonra Kudüs’te Büyükelçilik açmasına tepki gösterdi.

Dışişlerinden yapılan açıklamada “Uluslar arası hukukun açık bir ihlâlini teşkil edecek böyle bir adımın Kosovalı yetkililerce düşünülmesi dahi hayal kırıklığı yaratmaktadır” denildi. Kudüs’te açılması planlanan büyükelçiliğin işgal topraklarında olduğu ve Filistin halkının acıları üzerine inşa edilmesinin hukukî olmadığını belirten Dışişleri Bakanlığı, “Kosova liderliğine, söz konusu kararlara riayet ederek, Kudüs’ün tarihî ve hukukî statüsüne halel getirecek ve gelecekte Kosova’nın başka devletlerce tanınmasına da engel olabilecek bu tür adımlardan kaçınması çağrısında bulunuyoruz” dedi. Filistin’in bağımsızlığına ve egemenliğine vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi: “Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıyla çözülebileceği çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır.”