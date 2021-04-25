"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Kripto vurgunu çorap söküğü gibi

25 Nisan 2021, Pazar 18:00
hodex ve Vebitcoin’den sonra GLDX Token’de de işlem durdu. Vebitcoin CEO’su Baş’ın ise bahis çetesi lideri olduğu ortaya çıktı.

Devlet kulağının üzerine yattı
Bir kripto para şirketi daha battı

 

Thodex’in kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddiasıyla birlikte tartışmaların odağı haline gelen kripto para borsalarıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Özer’in ülke tarihinin en büyük dolandırıcılık operasyonuna imza atarak yurtdışına kaçmasının yankıları sürerken, Türkiye önceki gün güne üç yeni kripto para skandalıyla uyandı. Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin’in faaliyetlerini durdurduğunu açıklaması ve yatırımcıların GoldeksCoin adlı kripto para alım-satım platformuna ulaşamaması haberleri piyasada adeta deprem etkisine sebep oldu. Öte yandan, Sistemkoin’e de iki aydır ulaşılamadığı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Ön satışı gerçekleştiren GLDX Token için alım satım işlemleri durduruldu. Kripto para alım satım platformu Goldexcoin, konuyla ilgili internet sitesinde yayınladığı açıklamada, mükerrer işlemleri ve sistemsel problemleri sebep göstererek giderici çalışmaların başlatıldığını ve herhangi bir kaybın söz konusu olmadığını bildirdi. 

MASAK HAREKETE GEÇTİ

Muğla merkezli Vebitcoin’in faaliyetlerini durdurduğunu açıklaması, kripto parada taşların yerinden oynadığı görüşünü güçlendirdi. Vebitcoin’den yapılan açıklamada, “Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız” denildi. Açıklamanın ardından Malî Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şirketin Menteşe’de bulunan adresinde arama yaptı. Vebitcoin’in hesapları bloke edilirken, CEO İlker Baş’ın yanı sıra şirketin üç çalışanı gözaltına alındı.

YATIRIMCILAR ENDİŞELİ

İlker Baş’ın Muğla’da İddaa bayisi işletirken, kripto para işine girdiği öğrenildi. 2017’de 50 bin TL sermaye ile şirket kuran Baş’ın eşiyle birlikte 2014’te “Zenginler Kulübü” adlı bahis sitesini kurduğu ve kısa sürede 10 bin üyeye ulaştığı öğrenildi. Kulüp birçok ülkede de kısa zamanda ismini duyurarak üye sayısını hızla arttırdı. Daha önce yasa dışı bahis çetesi operasyonunda gözaltına alınan İlker Baş’ın, yasa dışı bir bahis çetesinin liderlerinden biri olduğu ve sanık olarak yargılandığı öğrenildi. Kripto para piyasasında panik havasını arttıran bir diğer önemli gelişme Goldexcoin’in sistemsel problemleri bahane göstererek alımsatım işlemlerini durdurması oldu. Daha önce ön satışını gerçekleştiren GLDX Token için de alımsatım işlemleri durduruldu. Yatırımcıların endişeli bekleyişleri ve tepkileri sürüyor.

***

Meclis kripto borsasını araştırsın

Kripto para borsası vurgunlarının Thodex, ile sınırlı kalmayacağına dikkat çeken CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, kripto para borsasını bütün yönleriyle araştırmak, kripto para piyasasında vurgunların önüne geçmek için ihtiyaç duyulan bütün denetim ve düzenlemeleri belirlemek amacıyla Meclis Araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Güzelmansur ile birlikte 20 milletvekilinin imzasını taşıyan araştırma önergesinde Meclis tarafından kurulacak bir komisyonunun konuyu araştırması gerektiğine dikkat çekildi. Araştırma önergesine dair açıklama yapan Güzelmansur kripto para alanında gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılmaması durumunda vurgunların Thodex, Vebitcoin ile sınırlı kalmayacağını, mağdur sayısının milyonları bulacağını söyledi.

Ankara - Recep Gören

Okunma Sayısı: 381
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kripto vurgunu çorap söküğü gibi

    Çiftçi ne yazık ki çok mağdur

    Yoğun bakımlar alarm veriyor

    Endonezya'da kaybolan denizaltının enkazı bulundu

    TBMM'de gündem Ermenistan'ın savaş suçları

    İsrail, 5 gazeteciyi yaraladı

    Ermeni çetelerinin katliamları unutulamıyor

    Endonezya'da kaybolan denizaltıdan üzücü haber

    Bağdat'ta hastanedeki yangında bilanço ağır! - Irak'ta 3 gün yas ilan edildi

    İstanbul ve Tekirdağ'a gök gürültülü sağanak uyarısı

    Van'da kaybolan 3 yaşındaki minik Şeyma 6 saat sonra bulundu

    Aliyev: Biden'ın açıklaması tarihi hata

    Dışişleri Bakanlığı: Biden'ın açıklamalarını kabul etmiyor, en şiddetli şekilde telin ediyoruz

    Basın kartı tartışması büyüyor

    “Merkez Bankası şeffaf olmayacak”

    'Başarısızlığın kabul edilmesi gerekiyor'

    Aşıların sadece % 0,3’ü yoksul ülkelere gitti

    'Soygunun siyasi ayağı var mı?'

    Ramazan’ı, faaliyetlerle çocuklarına anlatıyorlar

    'Acılarımız istismar edilmesin'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Prof. Dr. Ali Özek: Gazalî gibi Üstadın da üslûbu etkileyicidir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Komiser Abdurrahman Akgün’ün vicdanı
    Risale-i Nur'dan

    Oruç ve zekâtı terkle gelen musîbet
    Adnan NACİR

    Kripthosuncuk
    Ahmet BATTAL

    Acemi esnafa nüfuz ticareti
    Cenk ÇALIK

    Neden tuzla başlamalı ve bitirmeliyiz?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bir devir bitti, artık Nurlar konuşacak!
    Faruk ÇAKIR

    İsrafta liderlikle nereye?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.