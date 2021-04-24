“Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılık vak’ası” olarak nitelendirilen Thodex skandalında devletin büyük ihmali olduğu dile getirildi.

NE SORAN, NE DENETLEYEN VAR

Thodex’e para yatıranların avukatlığını üstlenen Avukat Oğuz Evren Kılıç, kripto para borsasıyla ilgili, “Bakkal açmaktan daha kolay. Bir şirket açıyorsunuz. Yazılım altyapısı kuruyorsunuz. Sonra işletiyorsunuz. Ne soran ne de denetleyen var. Devlet hiç yok” dedi.

BUGÜNLERİN GELECEĞİ BELLİYDİ

Avukat Kılıç, “Yıllardır söylüyoruz, Dijital Varlık Kanunu çıkarılsın, denetim gelsin, borsa açılması için lisans şartı konulsun. Devlet kulağının üzerine yattı. Bugünlerin geleceği belliydi. Çok uyardık. Önüne gelen kripto para borsası açıyor” diye konuştu.

3 YIL ÖNCE UYARMIŞTIK

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, kritpo para dolandırıcılığı ile ilgili 2018 yılında Meclis’e verdiği soru önergesini hatırlatarak, “O zaman bununla ilgili mutlaka düzenleme yapılması lazım dedik. 3 yıl sonra bütün öngörülerimiz maalesef doğru çıktı” dedi.

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Devlet kulağının üzerine yattı

Thodex’e para yatıranların avukatlığını üstlenen Avukat Oğuz Evren Kılıç, “Devlet kulağının üzerine yattı. Bugünlerin geleceği belliydi” dedi.

Thodex’e para yatıranların avukatlığını üstlenen Ankara Barosu Sermaye Piyasası ve Finans Hukuku Kurulu Başkanı Avukat Oğuz Evren Kılıç, “Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası olabilir” dedi. Kripto para borsasına ilişkin, “Bakkal açmaktan daha kolay. Bir şirket açıyorsunuz. Yazılım altyapısı kuruyorsunuz. Sonra işletiyorsunuz. Ne soran ne de denetleyen var. Devlet hiç yok” diyen Avukat Kılıç, “Yıllardır söylüyoruz, Dijital Varlık Kanunu çıkarılsın, denetim gelsin, borsa açılması için lisans şartı konulsun. Devlet kulağının üzerine yattı. Bugünlerin geleceği belliydi. Çok uyardık. Önüne gelen kripto para borsası açıyor” diye konuştu.

Takip edilemiyor

Sözcü’ye konuşan Kılıç, “Kripto paraların özelliği şudur: Büyük miktarda parayı birkaç saniyede her yere aktarabiliyorsunuz. Takip edilemiyor” diyerek, yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına çıkmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlattığı Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Instagram hesabından yaptığı, “Buy Moreno, go Tayland” paylaşımına dikkati çekerek, “Yani, Moreno al, Tayland’a git. Moreno, takibi yapılamayan kripto para. Varlığını Moreno’ya aktardıysa hiçbir devlet takip edemez” dedi.

‘Öngörülerimiz doğru çıktı’

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2018 yılında Meclis’e verdiği soru önergesini hatırlattı. Tanrıkulu, önergede “Hükümet kripto para dolandırıcılığını engellemek veya yatırımlar sebebiyle doğabilecek mağduriyetlerin için herhangi bir yasal düzenleme çalışası yapmakta mıdır” gibi sorular yönelttiklerini belirtti: “3 yıl sonra Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığına bir zemin hazırlandı. O zaman bununla ilgili mutlaka düzenleme yapılması lazım dedik. Herkesin başıboş şekilde şirket kurarak elektronik ortamda insanların beklentilerini sömürmemesi lâzım demiştik. 3 yıl sonra bütün öngörülerimiz maalesef doğru çıktı.”

Yeni mağduriyetler yaşanmasın

CHP Ekonomi Masası Koordinatörü ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’a göre; hukukî alt yapı ve denetim mekanizmasının olmadığı bir alan, büyük riskleri de içinde barındırıyor. Gazete Duvar’ın haberine göre, “Benzer skandallar gösteriyor ki kripto para alanıyla ilgili acilen bir denetleme ve düzenleme yapılması gerekiyor” ifadelerini kullanan CHP’li Budak, “Global dünya üzerinde de büyük bir etkisi bulunan kripto para ve bu paralarla işlem yapan borsaların takibinin ve denetlenmesinin ne kadar önemli olduğunu Thodex skandalı göstermiştir. Bir kez daha uyarıyoruz; bu konuyla ilgili yasal boşlukları doldurmak ve yasal zemin hazırlamak TBMM’nin işidir. Gelin derhal bu alandaki boşlukları giderelim ve yeni mağduriyetlerin yaşanmasına imkân vermeyelim” şeklinde konuştu.

Sedat Serdar - Yeni Asya

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Kırmızı bülten çıkarıldı

Kripto para alım satımı yapılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in piyasadan topladığı 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığının öne sürülmesinin ardından şirketle ilişkili olduğu tesbit edilen 78 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 62’si yakalandı.

Öte yandan Thodex kurucusu Arnavutluk’a gittiği belirlenen Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Emniyet’ten yapılan açıklamada da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Özer’in iadesi için Arnavutluk içişleri bakanıyla görüştüğü belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in yakalanması için dün (22 Nisan 2021) Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefon konuşması yaptığını duyurdu.

“İddialar asılsız, döneceğim”

19 Nisan’da yurt dışına çıktığını doğrulayan şirket sahibi Faruk Fatih Özer, yaptığı yazılı açıklamada, 391 bin kişinin yaklaşık 2 milyar dolarla kaçtığı iddialarının “asılsız” olduğunu söyledi. Özer ayrıca, “Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibari ile tesbit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tesbiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır” dedi. Birkaç gün içerisinde “Türkiye’ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını” sağlayacağını belirten Faruk Fatih Özer, “kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim” ifadelerini kullandı.

Kripto parada Avrupa birincisiyiz

Özellikle son yıllarda dünyada popüler olan kripto paralar, Türkiye’de de önemli bir hacme sahip. Türkiye, başını Bitcoin’in çektiği kripto paraların kullanımında dünyada dördüncü, Avrupa’da ise ilk sırada yer alıyor. Uzmanlar, kripto para yatırımları için kişilerin şirketler konusunda dikkatli olunması ve kendi tedbirlerini almaları gerektiğini söylüyor. “İnternet ortamında saklanan her türlü bilginin bir hacklenme ya da bilgisayarınızı çaldırma gibi bir riski olduğu için” dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan ICRYPEX Kripto Para Borsası Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, “Bu borsa eski, bu borsayı ben biliyorum, bu borsa Porsche vermiş, bu borsa Ferrari vermiş gibi yanıltıcı veya ilgi çekici şeylere kapılmamak gerekiyor” dedi.