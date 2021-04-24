Bir kripto para şirketi daha battı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin’in Türkiye’deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti.

MASAK’tan edinilen bilgilere göre, Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı. Başkanlık, işlemlerini durdurduğunu açıklayan firmanın Türkiye’de bulunan bütün finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koydu. MASAK, kripto para platformu Thodex’in Türkiye’de bulunan finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına da bloke koymuş, firma ile sahibi hakkında inceleme başlatmıştı. Türkiye’de kripto para faaliyeti yürüten bir şirket daha kapısına kilit vurdu. Merkezi Muğla’da bulunan ve İlker Baş’ın sahibi olduğu Vebitcoin isimli kripto para borsası aracı şirketi kapandı. Kullanıcıların ise 18 Nisan’dan bu yana sistemdeki yatırımlarını çekemediklerine ilişkin şikayetlerini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüldü.

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