Kritik M-4 kara yolunun kontrolü sağlandı

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamındaki operasyonlar sonucu 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 kara yolunun kontrolünün sağlandığı bildirildi.

Bakanlıktan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 kara yolunun kontrolü sağlandı." ifadelerine yer verildi. Bakanlığın açıklamasında, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüntülere de yer verildi. AA

Okunma Sayısı: 157

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.