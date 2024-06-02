Küçükçekmece'de 3 katlı bina çöktü: 1 ölü, 7 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın enkazından 7 kişi yaralı olarak çıkartılırken, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Küçükçekmece'de Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı bir apartman henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatan ekiplerin, enkazdaki bir kişiyle iletişim kurduğu öğrenildi.

Bir kişi kendi imkanlarıyla çıktı

Öte yandan, çöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu.

Bina çöktükten sonra ise bir kişinin kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı ve ekiplere içeride kalanlarla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Enkazdan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Arama kurtarma ekipleri, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasında, altında dükkan bulunan 1988 yapımı çöken 3 katlı apartmanın enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Henüz kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi enkazdan çıkarıldı.

Çöken apartmanda başlatılan çalışmada ekipler, 2'si ağır 7 kişiyi yaralı kurtarmıştı.

İstanbul Valisi Gül'den açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, Kartaltepe Mahallesi'nde çöken 3 katlı binanın bulunduğu yerde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Gül, Küçükçekmece'de saat 08.40 sıralarında zemin artı 3 katlı bir binanın kendiliğinden çöktüğünü belirterek, binanın zemininde iş yeri olduğunu, üstündeki kattın da büro olarak kullanıldığını söyledi.

Gül, üstteki iki katta ise ailelerin yaşadığını aktararak, "İlk etapta AFAD'ın koordinesinde itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler. UMKE ve benzeri itfaiye, belediye, sağlık, emniyetimiz, gelmesi gereken bütün kurumlar geldiler. 7 kişi yaralı olarak çıkartıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, binanın 1988 yapımı olduğunu ve çökmeyle ilgili henüz tespit edilen bir sebep belirlenemediğini dile getirdi.

İlerleyen saatlerde bilgilendirme yapmaya devam edeceklerini söyleyen Gül, "Cumhuriyet Başsavcımız olay yerinde, adli ve idari süreç devam edecek. Hepimize geçmiş olsun. Herhangi bir patlama ihbarı ya da tespitimiz yok." diye konuştu.

Yaralılardan biri enkazdaki eşinin kurtarılmasını bekliyor

Enkazdan toplam 2'si ağır 7 kişi yaralı çıkarılırken, göçük altında olduğu düşünülen 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı. Henüz kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi, enkazdan çıkarıldı. Ekiplerin göçük altındaki son kişiyi kurtarma çalışması sürüyor.

Yaralılardan 5'i Özel Biruni Üniversitesi Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servislerine kaldırıldı.

Enkaz altından çıkartılan 2 kişiye ise olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Bu yaralılardan birinin ayağından yaralandığı, enkazdaki eşinin kurtarılması için olay yerinde beklediği öğrenildi.

Basın mensuplarının görüntülediği ve ismi öğrenilemeyen yaralı, "Yatıyordum, önce sallandı, sonra çöktü." diyerek, olay anını anlattı.

Binada çökmeden önce herhangi bir patlama yaşanmadığı belirtildi.

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 08.40 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı binanın çöktüğü belirtilerek, olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildiği kaydedildi.

Görgü tanıkları binanın yıkılma anını anlattı

Olay esnasında orada bulunan görgü tanıklarından Erdal Karagöz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, durumun doğal gaz patlamasından yaşandığını zannettiğini ve geriye doğru koştuğunu söyledi.

Karagöz, çökme sırasında insanların çaresiz şekilde kaçmaya çalıştığını anlatarak, "Altında kalanlar vardı. Arabalar da vardı, arabalar hızlı şekilde ileriye doğru geldi, birbirlerine çarptılar. 4-5 tane araba kaldı altında. Facia bir şeydi. İnsanlar çaresizdi, herkes bir tarafa kaçtı. Evimiz yıkılan yerin karşısında. Çocuklar, akrabalar hepsi gelip yardıma koştu. Çok korkunç bir olaydı." ifadesini kullandı.

Binanın eski olduğuna dikkati çeken Karagöz, "Yeni dönerci açılmıştı. Bir aileyi çıkarttılar. Ambulansla hastaneye götürdüler. Korkunç bir olaydı. Dışında olanlar da içinde olanlar da vardı. Pazar olduğu için biraz sakindi. Pazar olmasaydı burası saat 08.00'den 10.00'a kadar trafik oluyordu. Pazar olduğu için daha az hasarlı atlattık tehlikeyi." değerlendirmesinde bulundu.

Binanın altında bir iş yeri olduğunu belirten Yiğit Ocak da olay anına ilişkin, "Ben siren seslerine uyandım. Hemen ne oldu diye geldim. İnşallah bir şey yoktur. Herkes şimdiden binasını kontrol ettirsin, en azından tedbir alalım." diye konuştu.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bu arada, binanın çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sokaktan otomobillerin ve bir minibüsün geçtiği sırada, binanın sokağa doğru çökmesi yer aldı. Bu sırada, sokakta bulunan insanların kaçması ve ortalığın tozla kaplanması da görüntüye yansıdı.

Görüntüde ayrıca, bina çökerken hasar gören seyir halindeki bir İETT otobüsünün de son anda durması kaydedildi.

Öte yandan, hasar gören bu otobüs, ekiplerin çalışması kapsamında olay yerinden kaldırıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklayarak, soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini, arama kurtarma çalışmalarının ardından 3 kişilik bilirkişi ekibinin kusur tespiti için incelemelere başlayacağını bildirdi.

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki binanın çökmesine ilişkin başsavcılığın yazılı açıklamasında, 4 katlı binanın saat 08.40 sularında henüz belirlenemeyen nedenle çökmesine ilişkin derhal soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma kapsamında, 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının bitimine müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibi, kusur tespiti için incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."