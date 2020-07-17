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21 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

17 Temmuz 2020, Cuma 16:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan ilk olarak Ayasofya'nın ibadete açılması ve 24 Temmuz'da kılınacak ilk namazla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İlk namazda davetlerin Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılacağını söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Corona virüs sürecindeki hassasiyetler dikkate alınarak yapılacak. Bin ila 1500 civarında bir cemaat oluşabilecek. Davet içerisinde erkeklerin yanında bayanlar da olabilecek. Dışarıda açık alana sahip olması da avantaj. Diyanet İşleri Başkanlığımız bunu değerlendirecek.

Yurtdışından gelen tepkiler bizi bağlamaz. Bu bizim iç egemenlik meselemizdir. Kimsenin buraya bir müdahalesi söz konusu olamaz. 86 yıl aradan sonra aslına rücu etmesi cami olması bu milletin en tabii hakkıdır. Bunun gerçekleşmesi sadece Türkiye değil tüm İslam dünyası için önemlidir. Meclisimizdeki ortak duruş da çok çok anlamlıydı.

Bizim tarihe bir borcumuzdu, bu borç ifa edildi. Bundan dolayı milletçe memnun ve mutluyuz. Kimse bu siyasi bir yaklaşımdır gibi basit yaklaşımlar içerisine girmesin. Bu tam anlamıyla bu ülkede idari olarak bu görevi üstlenmiş iktidarımızın bir özlemidir. Bu özlem yerine gelmiştir." 

BAYRAMDA KISITLAMA OLACAK MI?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağına yönelik soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "O gün kurbanlar kesilecek. Herkes birbirine ziyaret edecek.  Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın tabii özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı" diye konuştu. 

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatına yönelik çalışmalar için Erdoğan, "Adil bir konuma bu işi getirmeden bu şekliyle bu adımı atmak adil değil, doğru değil" diye konuştu.

NTV

Etiketler: Kurban Bayramı, kısıtlama
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