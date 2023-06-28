Kurbanlarımız kesildi

Avustralya Nur Vakfı ve Yeni Asya Vakfı’nın organize ettiği yurtdışı kurban kesimi, Afrika ve Asya’nın bazı ülkelerinde Bayram namazının ardından kesime başlandı.

Kesilen büyükbaş kurbanlıkların eti fakir ailelere dağıtıldı. Ahalinin hayır duasını alan bağışçılarımız, bir nebze de olsa fakir insanların yüzlerinin gülmesine vesile oldu. Allah kurbanlıklarınızı kabul etsin amin. Avustralya Nur Vakfı

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