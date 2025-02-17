“Kürt Meselesine İnsanî Çözüm Çalıştayı” düzenlendi

Diyarbakır’da, HÜDA PAR tarafından “Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı” düzenlendi. Büyükşehir Öğretmenevi’nde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kürt meselesinin yıllardır var olduğunu ve halen çözüm beklediğini söyledi.

“Sorun bizimdir, hepimizindir ve mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır.-” ifadesini kullanan Yapıcıoğlu, Kürt meselesinin adalet temelinde çözülmesi gerektiğini belirtti. Dünya Müslüman Alimler Birliği Türkiye Temsilcisi Abdulvahap Ekinci ise Kürt meselesinin önemli bir mesele olduğunu belirterek, “Şüphesiz ki kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, huzur ve refahın gerçekleşmesine vesile olması gereken her türlü adımın atılması gerekiyor. Bu adımların atılmasında Kur’an, sünnet ile tarihinden beslenen değerli düşünürlere çok daha fazla görev düşüyor” dedi. AA

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