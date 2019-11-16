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16 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Küstah saldırgan tutuklandı

16 Kasım 2019, Cumartesi 21:59
Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Semahat Y.'nin hakimlik işlemleri sona erdi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Semahat Y.'nin ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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Ne olmuştu?

Alınan bilgiye göre, kaldırımda yürüyen bir kadın, karşı yönden arkadaşıyla birlikte sohbet ederek gelen 19 yaşındaki Gamze İnce'ye Selanik Pasajı önünde aniden saldırdı. Başına yumruk atar gibi vurduğu İnce'nin başörtüsünü çekiştiren kadın bir kez daha yumruk savurdu, arkasını dönüp giderken kızlara bağırdı. 

Neye uğradığını şaşırıp ağlamaya başlayan İnce'yi olaya tanık olan esnaf su vererek sakinleştirmeye çalıştı. İnce, daha sonra Karaköy Polis Merkezi Amirliğine giderek kendisine saldıran kadından şikayetçi oldu.

Saat 15.08'de yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren kadının uzaklaşırken başörtülü kızlara bakarak bağırdığı, bu sırada, kızın açılan saçını kapatmaya çalıştığı görülüyor. 

Kamera kayıtlarına ayrıca kızın girdiği dükkanda ağlarken yüzünü suyla temizleyip sakinleşmeye çalıştığı anlar da yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'da yaptığı paylaşımda saldırıyı gerçekleştiren kadının gözaltına alındığını açıkladı.

Soylu, tiwitinde, "Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk saldırıyı kınadı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı kınadı.

Selçuk, mesajında, "İstanbul Karaköy'de başörtülü kardeşlerimize yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Biz birlikte Türkiye'yiz. Bu ayrımcı zihniyet, çağ dışı nefret tutumu hiç bir zaman emeline ulaşamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı olayla ilgili Karaköy Polis Merkezi Amirliğinde ifade veren Gamze İnce, çıkışta gazetecilere açıklama yapmak istemedi. Öğrenci oldukları belirtilen İnce ve arkadaşı, yakınlarıyla bindikleri otomobille ayrıldı.

Polise ifade veren esnaf Serkan Salih ise gazetecilere yaptığı açıklamada olay anında müşterilerle ilgilendiğini, duyduğu ses üzerine dışarı çıktığını anlattı.

Salih, "İki kardeşimizin bir hanımefendi tarafından darbedildiğini duyduk. Darbeden hanımefendiye yetişemedik." dedi.

Kızların sınava giderken saldırıya maruz kaldığını öğrendiğini aktaran esnaf Veysel Ekingen de "Arkadaşımın anlattığı gibi olaya tam hakim olamadık, olsaydık zaten müdahale ederdik. Bayan da zaten hızla uzaklaştı oradan, aşağılayıcı kelimeler söyleye söyleye gitti." diye konuştu.

Saldırıya uğrayan İnce ile arkadaşının korku içinde kendilerine sığındığını dile getiren Ekingen, çok korktuklarını, titrediklerini vurguladı.

Ekingen, kızlarla sohbet ettiğini ve yatıştırmaya çalıştığını belirterek, çay ve su ikram ettiklerini sözlerine ekledi.

AA

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