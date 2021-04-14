Kutlular’ı hayırla yad edeceğiz

Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular Ağabeyin vefatının ardından dua ve taziye mesajları gelmeye devam ediyor.
Eski Kültür Bakanlarından Ertuğrul Günay, Mehmet Kutlular’ın vefatı üzerine tazilerini bildirdi.
Günay şöyle dedi:
“Muhterem Mehmet Kutlular beyefendinin vefatından duyduğum derin üzüntüyle kendisine Yüce Yaratan’dan sonsuz rahmet, ailesine, dostlarına, Yeni Asya çalışan ve okuyanlarına sabr-ı cemil dilerim. Kendisini hayırla yad edeceğiz. Mekânı nurla dolsun. Selâm ve saygılarımla.”
Başsağlığı diliyoruz
Taziyelerini bildiren KHK TV de şöyle dedi: “KHK TV yayın kurulu ve gönüllü muhabirleri adına bu zulüm sürecinde hak ve hakikatten yana tavır gösteren Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’a Allah’tan rahmet, Yeni Asya camiasına, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.”