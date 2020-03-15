Kütüphaneler de kapanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm kütüphaneler ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, "koronavirüs önlemleri" kapsamında 30 Mart'a kadar kapalı kalacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar Bakanlığımıza bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin yeni tip koronavirüs tedbirleri doğrultusunda bugün saat 21.00'den itibaren, 30 Mart Pazartesi gününe kadar okuyucu hizmetlerine kapatılmasına karar verildiği belirtildi. AA

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