Gaziantep ve Adana’da, 3 Mayıs akşamı camide itikâfa girdikleri için, sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlâl ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Furkan Vakfı kurucu eski başkanı Alparslan Kuytul’un gözaltı süresi uzatıldı.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın kurucusu Alparslan Kuytul’un, “İtikâfı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar” açıklamasının ardından 2 Mayıs akşamı Gaziantep’te 3 camide 76 kişi toplandı. Gaziantep’te polisin camiye girerek, biber gazı sıkarak gözaltına almasının ardından Furkan Vakfı kurucu eski başkanı Alparslan Kuytul ve 400 kişi gözaltına alındı.

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