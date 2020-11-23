Latif Şengül vefat etti

1980’li yılların ilk döneminde Muhasebe Müdürlüğümüzü üstlenen Latif Şengül, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede Hakk'ın rahmetine kavuştu. Şengül Yeni Asya’dan sonra İGDAŞ’ta yönetici ve uzman olarak çalışmıştı.

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