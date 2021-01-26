Lefkoşa ve Girne'de tam kapanma kararı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu gece itibarıyla Lefkoşa ve Girne bölgelerinde "tam kapanmaya" gidileceğini bildirdi.

Bakan Ali Pilli, Bayrak Radyo Televizyon Kurumunda (BRTK) katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu gece itibarıyla Lefkoşa ve Girne bölgelerinde "tam kapanmaya" gidileceğini belirten Pilli, virüse karşı alınacak tedbir kararlarının detaylarının Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından gün içerisinde açıklanacağını ifade etti. KKTC’de bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında da yeni kararlar alınması bekleniyor.​​​​​​​ Sağlık Bakanı Pilli, dün yaptığı açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 2 bin 71'e yükseldiğini bildirmişti. Pilli, Kovid-19 tedavisi devam eden vaka sayısının 264 olduğunu ve yoğun bakımda 5 hastanın bulunduğunu kaydetmişti. Nüfusu yaklaşık 385 bin olan KKTC'de Kovid-19 nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi. AA

Okunma Sayısı: 128

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.