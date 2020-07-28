Libya’da iç savaş riski artıyor

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Libya’daki riskin giderek arttığını ve iktidarın, Libya’daki iç savaşa dahil olduğunu söyledi.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Libya’daki gelişmeleri değerlendirdi. Aydın Adnan Sezgin, Libya’daki riskin giderek arttığını, yaptıkları uyarılara rağmen iktidarın, Libya’daki iç savaşa var gücüyle dahil olduğunu iddia etti. Bu durumun Türkiye için ciddî tehditleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Sezgin, darbeci Hafter güçlerinin, Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) hakimiyetindeki Trablus ve civarına tasallutunun Türkiye’nin UMH güçlerine verdiği destekle durdurulduğunu hatırlattı.

‘Bölgede mevcut konjonktürdeki etkimiz arttı’

Türkiye’nin bu politikasıyla yeni bir coğrafyanın korunup savunulduğunu ifade eden Sezgin, “Bu müdafaada sağlanan başarı, iktidar ve sözcüleri tarafından zafer nidalarıyla takdim edilmiş, kutlanmış, hatta kutsanmıştır. O dönemde, bunun yanlış olduğunu defalarca söyledik. Libya’nın bütününe göre çok sınırlı ve doğal kaynaklardan yoksun bu bölgede, saldırganın püskürtülmesinin bir başarı addedilebileceğini, ama sonucun nihai zafer olarak nitelendirilmemesi gerektiğini anlattık. Bölgede mevcut konjonktürdeki etkimiz artmıştır ancak nihaî sonuç meçhuldür.” diye konuştu. Görüşmelerde, Libya’da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla ortak çabaların sürdürülmesi kararı çıktığını hatırlatan Sezgin, “Rusya ile de Ortak Çalışma Grubu Kurulduğu açıklanmıştır. Ayrıca Berlin Konferansı ile uyumlu olarak ve BM ile eş güdüm halinde, Libyalılar arasında siyasî diyaloğun arttırılması üzerinde mutabık kalınmıştır. Libya’da askerî çözüm olamayacağı vurgulanmıştır. Yani bileğimiz mi bükülmüştür? Rusya burada menfaatlerini ciddî bir şekilde korumasını bilen bir devlet olarak Türkiye’yi yine hareket kabiliyetinden mahrum bırakmıştır. Bu koşullar altında Türkiye Libya’da nasıl kıpırdayabilecektir?” şeklinde konuştu.