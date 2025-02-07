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7 ŞUBAT 2025 CUMA - YIL: 55

M. Esad Coşan’ı rahmetle yâd ediyoruz

07 Şubat 2025, Cuma 14:37
Alim ve mütefekkir, ilim, fikir ve gönül insanı Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan’ı vefat sene-i devriyesinde dualarla anıyoruz.

4 Şubat 2001’de, Avustralya’nın Sydney şehrinde geçirdiği bir trafik kazası sonucu Hakkın rahmetine kavuşan alim Prof. Dr. M. Esad Coşan’ı rahmetle yad ediyoruz. M. Esad Coşan internet e-mail ve sohbet grupları oluşturulması, sanal ortamda hadis, tefsir dersleri verilmesi gibi yeni hizmetlere de vesile olmuştu. İlim fikir ve eğitim hayatımızda önemli ufuklar açan Mahmud Esad Coşan Hocaefendi’nin dünyaya gelişinin 75. sene-i devriyesinde, kendi adıyla kurulan araştırma ve eğitim merkezi kendisini seven seçkin bir topluluğun iştirakiyle hizmete girmişti.

Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Kimdir?

Prof. Dr. M. Esad Coşan, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 14 Nisan 1938’de dünyaya geldi. 1956’da da Vefa Lisesi’ni bitirdi ve aynı yıl İÜ Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi’ne girdi ve dereceyle mezun oldu. 1965’te ‘İlahiyat Doktoru’ oldu. 33 tane yayınlanmış kitabı bulunan Coşan, 1987’de emekli oldu. M. Esad Coşan, 4 Şubat 2001’de Avustralya’da geçirdiği bir trafik kazası sonucu Hakkın rahmetine kavuşmuştu. Mekânı Cennet olsun.

İstanbul - Nihat Orhan

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