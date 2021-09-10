Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, Türkiye İstatistik Kurumundan alınan ağustos ayı fiyatlarına göre, ağustos ayına ait asgari geçim endeksi araştırması yaptı.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, özellikle gıda fiyatlarının fahiş derecede arttığının görüldüğünü belirterek, “Araştırma gösteriyor ki enflasyon yükselmeye, maaşlar erimeye devam ediyor” dedi. Gelirinin 3’te 2’sini sadece gıda ve barınma giderlerine harcayan çalışanların, maaşlarından geriye kalanı ile hangi harcamayı yapabileceğinin muamma olduğunu ifade eden Kahveci, “Hal böyle iken kamu çalışanlarının maaşından kalan yaklaşık 1800 lira ile okul masraflarını karşılayabilmeleri mümkün müdür? Geçtiğimiz hafta TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarında da ortaya çıktı ki 2013’ten beri kamu çalışanlarının enflasyon üzerinde aldığı zam sadece 2 yıl ile sınırlı kaldı. Sadece bu yıl erime yüzde 3’ü buldu. Alım gücü sürekli düşen memurların geçmiş yılların telafisini istemekle ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Ankara - Ahmet Terzi