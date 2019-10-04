Mağdurlar ortak geleceği demokrasiyle inşa edecek

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Daha fazla demokrasi daha fazla hukuk ihtiyacımız varken bir kişinin keyfî ve şahsî ihtiraslarının tatminini konuşuyoruz. Bu tartışmanın özü bir partiyi kurtarmak, bir kişiyi korumaktır. İktidar partisinin asıl hedefi kendilerini MHP’nin vesayetinden kurtarmaktır. İktidarın kurucu tüm unsurlarının dahi ayan beyan kabulü şudur; iktidar partisi bir siyasî parti değil, bir kişinin fan kulübüdür” dedi.

AKP’de kan kaybını durdurabilmenin imkânının olmadığını söyleyen Uysal, “Artık söylediklerine kendileri dahi inanmıyor, dolayısıyla düşüş kaçınılmaz! Toplumun mağdur olmuş tüm kesimleri bir ortak paydada, ortak bir geleceği demokrasi ile inşa edecekler. Milleti oyalayan, kutuplaştıran siyaseti millet artık reddediyor; biline! Biz dünyadan izole değil, dünya ile entegre bir Türkiye’yi hayal ediyoruz. İşleyen bir demokrasiyi oluşturmak en büyük hedefimizdir” dedi. Kimsenin oyu kimsenin cebinde değil “Kimsenin oyu kimsenin cebinde değil! Kapalı kapılar ardından planlar vardır elbet, ama asıl milletin planı işleyecektir” diyen Gültekin Uysal şunları söyledi. “Millet size bir çok fırsat vermiş, güvenmiş, hatta 16 Nisan’a ‘evet’ bile demiş, ama yönetememiş, yürütememişsiniz. Milyonların ihtiyaçlarına karşı bir kişinin ihtiyaçlarını tahkim edebilmek için kurgulanan bu sistemi, ülkemiz ve tabi ki hiçbir ‘akıl’ taşıyamaz.” Uysal, M gerçek gündem olan ekonomik krizin suni gündemlerle perdelenmek istendiğini belirterek, “Bir siyasî Parti’nin geleceğini merkeze alarak değil Türkiye’yi merkeze alarak sorunları tartışmak lâzım” dedi. Haber: Fatih Karagöz

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