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Mahkemelere çağrı: Basın özgürlüğü için inisiyatif kullanın

22 Temmuz 2019, Pazartesi 20:35
Gazeteciler ve Basın Bayramı öncesi Türkiye’deki basın ve ifade özgürlüğü davalarını değerlendiren avukat Elvan Kılıç, “Bu konuda mahkemelerin daha çok inisiyatif kullanmaları gerekmekte, ifade özgürlüğüne daha çok önem veren emsal kararlar çıkmalıdır” dedi.

Avukat Elvan Kılıç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı öncesi Türkiye’de ifade özgürlüğünün sınırlarını yorumlarken, AİHM’in 2018 yılı ifade özgürlüğü ihlali hükmünün yüzde 40’ının Türkiye’den olduğunu belirtti. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın 2018 yılı verilerine göre Türkiye’de 136 gazeteci ve medya çalışanının cezaevinde olduğuna dikkat çeken avukat Elvan Kılıç, “Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nin 2018 yılındaki sonuçlarında, Türkiye 180 ülke arasında 157’nci ülke oldu. Bu konuda mahkemelerin daha çok inisiyatif kullanmaları gerekmekte, ifade özgürlüğüne daha çok önem veren emsal kararlar çıkmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bu konuda emsal kararlar çıkmalı

“Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın verilerine göre şu an 136 gazeteci ve medya çalışanı cezaevinde bulunmaktadır” diyen Kılıç açıklamalarına şöyle devam etti; “Özellikle bu durumun kamuoyuna ve dış basına yansıması ülkedeki insan haklarının ve ifade özgürlüğünün ne konumda olduğunu göstermektedir. Bu konuda mahkemelerin daha çok inisiyatif kullanmaları gerekmekte, ifade özgürlüğüne daha çok önem veren emsal kararlar çıkmalıdır. Çünkü bu kararların bir ucu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne dokunmaktadır ve yine son verilere göre AİHM tarafından 2018 yılında tüm Avrupa’dan gelen toplam 77 davada ifade özgürlüğü ihlaline hükmedilmiştir. Bu kararların 40’ını Türkiye’den gelen davalar oluşturduğu gözlemlenmiştir. Bu sebeple yerel mahkemelerin daha fazla ifade özgürlüğüne ağırlık vermesi ve davalarda daha fazla emsal karar alması gerekmektedir.” 

Haber Merkezi

Etiketler: Türkiye, basın, gazeteci, ifade özgürlüğü
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