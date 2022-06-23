06 Haziran 2022 Pazartesi günü hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi devam ettiği bilgisi paylaşılan Nakşibendi Tarikatı Şeyhlerinden, Büyük İslam Alimlerinden, İsmailağa Cemaati Öncüsü Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi vefat etti.

İsmailağa Câmii resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada 23 Haziran Perşembe, saat 01.50'de vefat ettiği duyurulan Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendinin cenazesinin 24 Haziran Cuma günü Cuma namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacağı kamuoyu ile paylaşıldı. İsmailağa Câmii resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde: ''İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. 24 Zilkade 1443 Perşembe gecesi saat 01.50 itibariyle, Sevgili Şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş, ahirete irtihal etmiştir. Cümle Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun. Cenazesi 24 Haziran 2022 Cuma günü Cuma namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacaktır.'' *** 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendinin, 06 Haziran 2022 Pazartesi günü yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü belirtilmişti. Haber Merkezi

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