Meclis, 1 Ekim’de açılacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken tatilde olan Meclis, 1 Ekim’de açılıyor.

TBMM Meclis İç Tüzüğü gereği 27. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Programı, saat 13.00’te TBMM Atatürk Anıtı’nda düzenlenecek törenle başlayacak. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığı’nda özel gündemle saat 14.00’da toplanacak. Şentop’un sunuş konuşmasından sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış konuşmasını yapacak. Mesajda, Erdoğan’ın Meclis açılışına katılacağı belirtilerek milletvekillerinden Kovid-19 testi yaptırmaları ve en geç Perşembe günü 12.00’a kadar kendilerine bildirmeleri istendi.

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