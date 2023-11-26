Sevilay Çelenk, önceki günün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı bütçe görüşmelerinde; “Medya kalmadı ki, medya patronu kalsın. Medya kalmadı, ana akım medya yok, 20’si aynı manşetle çıkan gazete, 15’i aynı anda naklen yayın yapan televizyonlar var. Bunların hepsi AKP televizyonları, AKP gazeteleri. Medya patronu kalmadı diyorsunuz; Fahrettin Altun var artık, bunlara gerek yok” dedi.

Çelenk, T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz’ın sürekli basın kartının iptal edilmesini de komisyona taşıdı, “47 yıllık gazeteci Tuğrul Eryılmaz nasıl bir gazetecilik yapıyor da kartı iptal ediliyor?” diye sordu. t24’ün haberine göre, “Bir iletişimci olarak, İletişim Başkanlığı’nın neresinden konuşmaya başlayacağımı bilemez haldeyim” diyen Çelenk, “Milletvekili Orhan Yegin diyor ki, ‘Medya patronu kalmadı bizim dönemimizde. Dinç Bilgin, Turgay Ciner, Aydın Doğan kalmadı.’ Gerçekten bravo yani bunu söylemek için sahiden ciddi bir izan sorununun olması gerekiyor. Medya kalmadı ki medya patronu kalsın. Ana akım medya kalmadı dediğim zaman bunun anlamı kavranmadığı için, kavranamayacağı için bu cümleler bu kadar rahatlıkla ceplerinizden çıkarılıyor. Medya kalmadı, ana akım medya yok, 20’si aynı manşetle çıkan gazete, 15’i aynı anda naklen yayın yapan televizyonlar var. Bunların hepsi AKP televizyonları, AKP gazeteleri. En çeşitli yayını en geniş kamuya ulaştırması gereken ana akım medya diye bir şey söz konusu değil. Evet, Fahrettin Altun var artık, İletişim Başkanlığı var, bunlara gerek yok.” Haber Merkezi

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