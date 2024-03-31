"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 NİSAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun

31 Mart 2024, Pazar 19:25
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçimlerle ilgili açıklama yaptı.

Uysal, sosyal medya hesabından “İnancını, bu ülkenin demokrasi ve adalet ihtiyacını varlık bilerek her türlü eşitsizliğe, asimetrik mücadele şartlarına karşın yüreği ile mücadele eden, Milletin kazancını kazancı, ikbalini ikbal bilen, 78 yıl önce ortaya koyduğumuz ve ‘herkes için’ mottosu ile izah ettiğimiz gayreti paylaşan ve Anadolu’nun, Trakya’nın her bir sathına azmi, kararlılığı taşıyan Demokratlara, Dava Arkadaşlarıma, Adaylarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. “Türkiye için bir İddiamız var” diyerek çıktığımız bu yolda bizlere, bu iddiamıza teveccüh gösteren, özlemle Demokrat Belediyeciliği, belediye hizmetlerinin siyaseti finanse etmek aracı olmadığı bir anlayışı bekleyen, kentlerimiz, şehirlerimiz, ilçelerimizde alın terinin karşılığını bir hak bilerek isteyen Kıymetli Seçmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah bizleri size mahçup etmesin. Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun” diye yazdı.

Okunma Sayısı: 363
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Faizde rekor üstüne rekor

    Bir yudum su için saatlerce kuyrukta bekliyorlar

    İYİ Parti'de Bilge Yılmaz istifa etti, Meral Akşener'i istifaya davet etti

    Özgür Özel'den ilk değerlendirmeler

    Gazze 177 gündür yoğun saldırı altında: 32 bin 782 sivil katledildi

    'Muhtarlık' kavgalarında 2 kişi öldü, 64 kişi yaralandı

    2 kişi sandık başında kalp krizi geçirerek öldü

    Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun

    Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

    Azerbaycan: Ermenistan sınırda askeri yığınak yapıyor

    Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgası: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

    İsrail yine yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı

    Demokrasi için sandık başına

    Bankalar kâra doymuyor

    Döviz bürolarına hücum

    Zeytinyağı fiyatı 4 yılda 19 kat arttı

    UAD’nin yeni tedbirleri

    Emekli maaşları Avrupa’da arttı, Türkiye’de düştü

    Propaganda serbestliği sona erdi - Seçim günü yasaklarına dikkat!

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Zübeyirce...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Münafık üreten siyasete karşı
    Genel

    Faizde rekor üstüne rekor
    Yeni Asya'dan Size

    Zübeyir ve Kutlular Ağabeyleri rahmetle yad ederken
    Ali FERŞADOĞLU

    AKP’nin istibdatı ekonomiyi de çökertmedi mi?
    Süleyman KÖSMENE

    İtikâf hükümleri
    Mehmet KARA

    4. kez adaylığı mı düşünüyor?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Zamanında o hatalar işlenmeseydi...
    M. Said ZEKİ

    A benim güzel dostum!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.