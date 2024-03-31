Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçimlerle ilgili açıklama yaptı.

Uysal, sosyal medya hesabından “İnancını, bu ülkenin demokrasi ve adalet ihtiyacını varlık bilerek her türlü eşitsizliğe, asimetrik mücadele şartlarına karşın yüreği ile mücadele eden, Milletin kazancını kazancı, ikbalini ikbal bilen, 78 yıl önce ortaya koyduğumuz ve ‘herkes için’ mottosu ile izah ettiğimiz gayreti paylaşan ve Anadolu’nun, Trakya’nın her bir sathına azmi, kararlılığı taşıyan Demokratlara, Dava Arkadaşlarıma, Adaylarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. “Türkiye için bir İddiamız var” diyerek çıktığımız bu yolda bizlere, bu iddiamıza teveccüh gösteren, özlemle Demokrat Belediyeciliği, belediye hizmetlerinin siyaseti finanse etmek aracı olmadığı bir anlayışı bekleyen, kentlerimiz, şehirlerimiz, ilçelerimizde alın terinin karşılığını bir hak bilerek isteyen Kıymetli Seçmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah bizleri size mahçup etmesin. Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun” diye yazdı.