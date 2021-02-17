Meral Akşener'den 'Gara' açıklaması

İYİ Parti lideri Meral Akşener, çarşamba günü partisinin meclis grup toplantısında Gara'da 13 Türk vatandaşının öldürülmesi olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon milli bir meseledir. Dolayısıyla bu konu üzerinde konuşan herkesin sözlerine dikkat etmesi gerekir" diyerek başlayan İYİ Parti lideri, "Ancak bu dikkat bir hata varsa üzerini örtmek için bahane olarak kullanılamaz" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener," Başarılı operasyonların müjdesini kendi verip, felaketlerin açıklamasını valileri ve bakanlara havale etmek, devletin değil algının yönetimidir" açıklamasında bulundu.