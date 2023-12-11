Mersin’de genç hekimlerden Filistinliler için sessiz yürüyüş

Mersin’de geçtiğimiz Cumartesi günü Mersin Üniversitesi, çoğunluğu Tıp öğrencisi olan bir grubun tertiplediği, çeşitli STK, sendika, hekimler, sağlık çalışanları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen, İsrail’in Gazze’ye yönelik vahşi soykırım saldırılarını protesto yürüyüşü yapıldı.

Kortej yol boyunca ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ve değişik pankartlarla sessizce yürüdüler. Özgür Çocuk Parkında toplanan grup burada İsrail katliamlarını şiddetle protesto eden sloganlar attılar. Kısa açıklamalarda bulunan, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi intörn Dr. Ceren Abiç ve Melih Hilmi Tekin, “İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal edilerek on binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katledilmiştir. Ayrıca sağlık hizmetlerinin sunumu da engellenerek küvözdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olunmuştur. Hekimler olarak Filistinlilerin, mestektaşlarımızın ve hastaların korunması adına hekimlik mesleğine yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız” dediler. Protesto gösterisi, “Kanıksamayacağız. Normalleştirmeyeceğiz. Sindirilmeyeceğiz” sloganlarıyla sona erdi. Mersin - Hüseyin Küçükoğlu

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