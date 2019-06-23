Metin Feyzioğlu: S-400 egemenlik sorunu haline gelmiştir

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, "S-400 hava savunma sistemleri Türkiye açısından bir tercih olmaktan çıkmış, 82 milyonun can güvenliğini korumak adına bir egemenlik sorunu haline gelmiştir." dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Gündem Özel" canlı yayın programında, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sencer İmer, Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen ve Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, "S-400 hava savunma sistemleri" ve "Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların çıkarılması"nın da aralarında bulunduğu, Türkiye'nin gündemine ilişkin konuları tartıştı.

Feyzioğlu, "S-400 hava savunma sistemleri Türkiye açısından bir tercih olmaktan çıkmış, 82 milyonun can güvenliğini korumak adına bir egemenlik sorunu haline gelmiştir." dedi.

"S-400'leri Türkiye alırsa NATO komuta sistemine entegre etmeye çalışır. Türkiye'deki radar üslerine entegre etmeye çalışırsa bu F-35'ler için çok büyük bir tehlike yaratır." şeklinde bir iddia bulunduğunu ama bunun gerçek dışı olduğunu belirten Feyzioğlu, "Türk hükümetinin pozisyonu, hiçbir zaman S-400'leri mevcut radar sistemine entegre etmek olmamıştır. NATO sistemine entegre etme iddiasında bile bulunmamıştır." ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, bunun Türkiye'nin kesin ve net taahhüdü olduğunu da sözlerine ekledi.