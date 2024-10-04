Mezarı açılan Garipoğlu’nun ailesi DNA örneği verdi

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu’nun mezarı, yeni bir inceleme için açıldı.

Garipoğlu’nun cesedinden alınan numuneler, ailesinden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılacak. Bu incelemeyle cinayetle ilgili yeni delillerin ortaya çıkması ve davanın yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Siyah camlı bir araçla dün Adli Tıp Kurumu’na gelen aile, DNA örneği verdikten sonra aynı araçla kurumdan ayrıldı. İncelemelerin ardından Garipoğlu’nun cenazesi, geri getirilerek mezara defnedilecek. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 255

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.