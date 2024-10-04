Mezarı açılan Garipoğlu’nun ailesi DNA örneği verdi

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu’nun mezarı, yeni bir inceleme için açıldı.
Garipoğlu’nun cesedinden alınan numuneler, ailesinden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılacak. Bu incelemeyle cinayetle ilgili yeni delillerin ortaya çıkması ve davanın yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Siyah camlı bir araçla dün Adli Tıp Kurumu’na gelen aile, DNA örneği verdikten sonra aynı araçla kurumdan ayrıldı. İncelemelerin ardından Garipoğlu’nun cenazesi, geri getirilerek mezara defnedilecek.
Haber Merkezi