MGK’ya bir AYM freni daha

Anayasa Mahkemesi (AYM), ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler yasasında, Millî Güvenlik Kurulu’nun ‘icraî karar’ almasına yönelik ibareyi anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Resmî Gazete’nin dünkü sayısında yayınlanan 3 Haziran tarihli AYM kararına göre, CHP milletvekilleri tarafından ateşli silâhlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanunun bazı hükümlerinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan başvuruyu değerlendiren yüksek mahkeme, mahalle muhtarları veya belediye başkanlığı yapmış olanlara silâh taşıma ve bulundurma ruhsatı verilmesini düzenleyen hükümde MGK ile ilgili ibareyi anayasaya aykırı buldu.

Diken’in haberine göre, söz konusu hüküm, ‘yapılan soruşturma sonucu veya kesinleşmiş yargı kararı üzerine gö- revine son verilenler ile terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, iltisakı veya irtibatı olanlar hariç olmak üzere en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı ya da belediye başkanlığı yapmış olanların silah taşıma veya bulundurma hakkını’ düzenliyordu. AYM kararın gerekçesinde, hükümde yer alan ‘Millî Güvenlik Kurulunca’ ibaresinin tavsiye niteliğindeki MGK kararına kendiliğinden hukuki sonuç bağladığını belirterek, ‘MGK’nın kararları hakkında başkaca icraî karar alınmadan bu kararlara hukuk aleminde sonuçlar bağlanmasının anayasanın lâfzıyla bağdaşmadığına’ işaret etti ve söz konusu ibarenin iptaline karar verdi.