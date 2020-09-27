Millet 45, Cumhur 42

MAK Danışmanlık şirketi tarafından yayınlanan son kamuoyu araştırmasında, katılımcıların yüzde 45’i Millet İttifakı’na, yüzde 42’siyse Cumhur İttifakı’na oy vermeyi düşündüğünü söyledi.

MAK Danışmanlık’ın araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 8’i “Yeni bir ittifak olmasını istiyorum” cevabını verdi. Araştırmada, “Yarın bir genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusuna AKP cevabını verenlerin oranı yüzde 34,2 olurken, CHP diyenlerin oranı yüzde 21,3, İYİ Parti cevabını verenlerin oranı 10,6, HDP cevabı verenlerin oranıysa yüzde 7,7 oldu. MAK Danışmanlık AKP’ye yönelik oy eğilimine ilişkin, “Son altı ay boyunca yüzde 30-33 bandında seyreden AKP’de yaklaşık % 2- 2,5 puanlık toparlanma eğilimi dikkat çekiyor. Bunun sebebi olarak özellikle Mavi Vatan olarak ifade edilen sınır ötesi diplomatik mücadele yanında, Ayasofya’nın Camii olarak açılması, doğalgaz bulunması, açılışlar vb. etkili olmuş olabilir. Ayrıca muhalefetin yeterli güveni verememesi de seçmende eski adresine dönmesinde etkili olmuş olabilir” değerlendirmesi yaptı.

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