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28 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

"Millet can, bunlar ihale derdinde"

28 Mart 2020, Cumartesi
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Kanal İstanbul ile ilgili ihaleleri insanlarımız can derdindeyken yapma tercihi; AKP’nin zihni arka planını ortaya döküyor” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin uzun zamandır plansız, keyfi, verimsiz alanlarda kamu kaynaklarını/yedek akçelerini heba ederek bugünlere geldiğini söyleyen Uysal, “AKP zihniyeti suyun hep akacağını düşünerek olumsuzlara, büyük buhran ve yıkımlara hazırlık yapmak bir yana eldeki kötü gün akçelerini de hiç etti. AKP hükümetinin elinde korona virüs salgınına genel bütçe ve ekonomi açısından açıkta yakalandı. Diğer ülkelerin bütçe fazlaları verdiği, yüzlerce milyar dolarlık paketlerle kurtarma operasyonları yaptığı böyle bir dönemde AKP hükümeti ancak yasak savma kabilinden bir paket açıkladı” dedi. 

İnsanımız yoksulluğa mahkûm edildi

Uysal, şöyle konuştu: “İçinde bulunduğumuz bu kritik dönemin yüksek sorumluluk ahlakı ile bağdaşmayacak bir sorumsuz yönetim ve siyaset anlayışını tercih etmiştir. Keyfi bir yönetimin elinde 17 yıllık iktidarlarının sonucunda milyonlarca insanımız yoksulluğa mahkum edildi ve hissesine ‘Dua ve Sabır’ düştü. Şimdi ise 3 ay önce Çin’de ortaya çıkan bir salgına karşı ne tıbbi(gerekli test kitleri temini başta olmak üzere) ne idari bir kriz yönetimi hazırlığı yapmadığı için sayısını dahi bilemediğimiz insanımız büyük bir riskle karşı karşıya…”

Adeta bataklığa saplandık

Koronavirüs başta olmak üzere pek çok kritik siyasi mesele ve üzücü olaylar (İdlip’teki 33 şehit) üzerine olumsuzlukları olağan zamanlarda konuşmayı yeğlediklerini ifade eden Uysal şunları söyledi: “AKP milletimizi/devleti büyük bedeller ödemek mecburiyetinde bırakacak siyasi tercihler yaptı adeta bataklığa sapladı. Sonrasında bir yanda ‘milli birlik/beraberlik’ retoriği içinde muhalefet eleştirmesin, meselelerin hassasiyeti dolayısıyla sineye çeksin, vebale ortak olsun diğer yanda AKP’nin yanlışları örtülsün istenmiştir. AKP Şark Kurnazlığı anlayışı içinde netameli işlerde muhalefet gelsin sorumluluğa ortak olsun ama akçeli işler başta olmak üzere diğer işlerde keyfince politik tercih yapmıştır/yapmak istemiştir. Özellikle bugün toplumun büyük çoğunluğunun onaylamadığı Kanal İstanbul ile ilgili ihaleleri milletimizin gözünün içine baka baka insanlarımız can derdindeyken yapma tercihi AKP’nin zihni arka planını ortaya döküyor.”

Etiketler: millet, can, ihale
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