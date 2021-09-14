DP GENEL BAŞKANI UYSAL: MİLLETİMİZ SEÇİMLERİ BEKLİYOR VE BU YIKINTIDAN KURTULACAĞI GÜN İÇİN GERİ SAYIYOR. ALLAH'IN İZNİ VE MİLLETİMİZİN FERASETİ İLE TÜRKİYE RAHAT BİR NEFES ALACAK.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

12 EYLÜL’E RAHMET OKUTTU

“12 Eylül’de hürriyetçi demokratlar, AP ve merhum Cumhurbaşkanımız Demirel’in şahsında millet ve iradesi hedef alındı. Bu iktidar 12 Eylül'e rahmet okutacak değişiklikler yaptı.”

“BİÇİLEN GÖMLEK”

“Bunları yaparken açıkça beyan ettikleri gibi demokrasiyi bir tramvay olarak görüp, günü gelene kadar demokrasi dediler, 12 Eylül'ü tam da kendileri için biçilen bir ‘gömlek’ addettiler.”

DAHA ÇOK DEMOKRASİ, ADALET

“Darbelerle hesaplaşmanın yolu daha fazla demokrasi, daha fazla adalettir. Bize düşen, biri olmadan diğeri yaşayamayacak olan ve hayatî kabul ettiğimiz bu iki değeri yeniden inşa etmektir.”

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Millet seçim için gün sayıyor

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Görünen odur ki milletimiz inandıkları demokrasinin bir aracı olarak seçimleri beklemekte ve bu yıkıntıdan kurtulacağı gün için geri saymaktadır” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 12 Eylül’ün başta 27 Mayıs hain darbesi olmak üzere milleti korkutarak, millet iradesini darağacına yollayarak hain yüzünü göstermiş bir zihniyetin, organize terör eylemi olduğunu söyledi. 12 Eylül’ün 41. Yıl dönümünde değerlendirmelerde bulunan Uysal, “İdeolojisi ‘anti-demokrasi’ olan ve ilk kez 27 Mayıs’ta eylem yapmayı başaran bir terörist anlayış 12 Eylül’de en kapsamlı eylemlerinden birini gerçekleştirmiştir. Amaç milleti korkutarak hizaya getirmekten başka bir şey değildir. Kaldı ki 12 Eylül darbesi ve kısmen bugün de kimi odakların rıza gösterdiği düzen bu hain örgütlenmenin amacına riayet etmiştir. Dahası kurulan düzen maalesef ki anayasal bir hal almış, demokrasi hal edilmiş, adalet kızağa çekilmiştir” dedi.

Darbelerin muhatabı demokratlar oldu

27 Mayıs’ta olduğu gibi 12 Eylül darbesinin de yine hürriyetçi demok- ratların, Adalet Partisi hükümetinin Başbakanı Merhum Cumhurbaşkanımız Demirel muhatap olduğunu ifade eden Uysal şunları söyledi: “Amacı daha fazla demokrasi ve adalet olmuş olanlar, hürriyetçi demokratlar, Adalet Partisi ve Merhum Cumhurbaşkanımız Demirel şahsında milletimiz ve iradesi hedef alınmıştır. Milletin rıza ve iradesi dışında ve de ona karşı teşekkül eden 12 Eylül iktidarı, kendisini, silâhı araç ederek korkuyu iktidar eden iradesini güçlü kılmak için bir dizi önlem almıştır. Alınan önlemler, iktidarlarını kaybetmemek adına muhalefeti susturmak, demokrasiyi yaralayacak bir seçim sistemi ihdas etmek, basının görevini ifa etmesini engelleyecek bir düzen tesis etmektir.”

Türkiye, rahat bir nefes alacak

DP Genel Başkanı Uysal açıklamasında şöyle dedi: “Kısaca bu düzen 12 Eylül’de ülkenin ‘ikiz kuleleri’ni, adaleti ve demokrasiyi yerle bir eden terör eylemini kademe kademe sürdürmüştür. Bizlere düşen biri olmadan diğeri yaşayamayacak olan ve millî hedef ve ilkeler için hayati kabul ettiğimiz bu iki değeri yeniden inşa etmektir. Görünen odur ki milletimiz de aynı gayret ve hevesle, inandıkları demokrasinin bir aracı olarak seçimleri beklemekte ve bu yıkıntıdan kurtulacağını gün için geri saymaktadır. Allah’ın izni ve milletimizin feraseti ile bu hafriyat kalkacak, Türkiye rahat bir nefes alacaktır. Bekleyin!”

DAHA FAZLA DEMOKRASİ VE ADALET

“Ne gariptir ki bugünün iktidarı uzunca bir dönem 12 Eylül’ün mirasına sahip çıkmış, yetmediği yerde ise 12 Eylül’ün sorumlularına rahmet okutacak bir dizi değişiklik yapmış, kendilerince önlem almıştır” diye açıklamasına devam eden Uysal, “Tüm bunları yaparken de açıkça beyan ettikleri gibi demokrasiyi bir tramvay olarak görmüş, günü gelene kadar demokrasi demiş, 12 Eylül’ü tam da kendileri için biçilen bir “gömlek” addetmişlerdir. Çeşitli defalar dile getirdiğimiz gibi sahih biçimde darbelerle hesaplaşmanın yolu daha fazla demokrasidir, daha fazla adalettir. Ancak sağ olsun iktidar “daha fazla” diyemeyeceğimiz bir vasat inşa etmiş ve bize ancak ‘demokrasi’ ve ‘adalet’ diyebilmek imkanı tanımıştır” dedi.