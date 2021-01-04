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5 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Milletvekilleri 2020'de 950 basın toplantısı düzenledi

04 Ocak 2021, Pazartesi 15:30
Milletvekilleri, Meclis'te son 1 yılda gündemlerindeki konuları aktarmak için 950 basın toplantısı gerçekleştirdi.

Meclis'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri altında geride kalan 2020'de çok sayıda basın ve komisyon toplantısı ile partilerin grup toplantısı yapıldı.

Milletvekillerinin basın toplantıları, hava koşullarının uygun olduğu dönemde açık havada gerçekleştirildi. Kış mevsimi nedeniyle mevcut Basın Toplantısı Salonu salgını önlemeye yönelik yeni düzenlemeler yapılarak tekrar hizmete sunuldu.

Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında milletvekilleri, Meclis çalışanları ve gazeteciler maske taktı.

Milletvekilleri dahil özellikle Genel Kurul, grup ve komisyon toplantılarına katılan personele her pazartesi günü Kovid-19 testi yaptırıldı.

Milletvekili sıraları, izleyici locaları, basın toplantısı salonu, fiziki mesafe kuralı gereği birer koltuk boş bırakılarak düzenlendi.

Milletvekilleri 1 yıl içinde 360'ı açık havada, 582'si Ana Bina basın toplantı salonunda, 8'i Halkla İlişkiler Binası'nda olmak üzere toplam 950 basın toplantısı düzenledi.

En çok basın toplantısını CHP milletvekilleri yaptı

CHP milletvekilleri 353 basın toplantısı yaparken bunu 188 basın toplantısıyla HDP izledi. AK Parti milletvekilleri 107, İYİ Parti milletvekilleri 101, MHP milletvekilleri 54 toplantıyla basın karşısına çıktı.

Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, Saadet Partisi ve Yenilik Partisi milletvekilleri ile bağımsız milletvekilleri toplam 147 basın toplantısı gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yasama yılı değerlendirme toplantılarında parlamento muhabirleriyle bir araya geldi, televizyonların canlı yayınlarına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, en fazla basın toplantısı düzenleyen milletvekilleri arasında yer aldı.

2020'de ihtisas ve araştırma komisyonları da yoğun çalışma yürüttü. Plan ve Bütçe ile Adalet komisyonlarının arasında bulunduğu ihtisas komisyonları yaptıkları yaklaşık 200 toplantıda, gündemlerindeki kanun tekliflerini görüştü.

Siyasi partiler de haftalık düzenlenen grup toplantılarında gündemdeki konuları değerlendirdi. Meclis'te Kovid-19'la mücadele kapsamında yaklaşık 3 ay grup toplantısı gerçekleştirilmedi.

AK Parti 11, CHP 25, HDP 17, MHP 15 ve İYİ Parti 23 grup toplantısıyla vatandaşlara, seçmenlerine görüşlerini aktardı.

AA

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  • Hüseyin İlhan

    4.1.2021 17:27:51

    TBMM de milletin seçerek vekalet verdiği mv.nin istatiski rakamları gerçeği ortaya koyuyor. DEMOKRASİ iktidar cenahı tarafından yozlaştırılma,TBMM itibarsızlaştırılma ve mv'nin de gereksiz olduğu kanaati oluşturulduğu açıkça görülüyor. MV.Olma yaşını düşürmek,mv.sayısını arttırmak ile demokrasi geliştirilmez.TBMM de vekaleti olan her vekil yürütmeyi denetlemede hakkı olandır.Yürütme görevini yapanlar mv'ne hesap ve nihayetinde millete hesap vermek mecburiyetindediiir. Şu istatistik dahi AKPMHPnin bu ülkeye büyük bir kambur,yüklü bir fatura ödettirdiğini gösteriyor.

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