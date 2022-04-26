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27 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Milli Savunma Bakanlığı: 3 askerimiz şehit oldu

26 Nisan 2022, Salı 19:00
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, teröristlerin roketatar saldırısı sonucu şehit olan askerlerin sayısı 3'e yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Operasyon bölgesinde, bugün bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısında kahraman silah arkadaşımız sözleşmeli er Yunus Kalkan şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

 

Yaralanan 2 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Vet. Söz. Er Fırat Canlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Operasyon bölgesinde bugün teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak, hastaneye sevk edilen piyade sözleşmeli er Doğukan Korkmaz'ın da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan taziye mesajı 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen kahraman askerlerimiz Yunus Kalkan, Fırat Canlı ve Doğukan Korkmaz'a Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Şehitlerin ailelerine  acı haber verildi

Şehit olan sözleşmeli er Yunus Kalkan'ın şehadet haberi Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ailesine ulaştı.

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Çamaltı Mahallesi'nde yaşayan baba Mehmet ve anne Melahat Kalkan'a oğullarının şehadet haberini verdi.

Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Bekar olan 21 yaşındaki şehidin cenazesinin yarın öğle namazı sonrası Yayladağı Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Şehit Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı'nın şehadet haberi de Kahramanmaraş'taki ailesine ulaştı.

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, Küçüktatlar Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası Emin, annesi Zahide Canlı'yı ziyaret ederek oğullarının şehadet haberini verdi.

Şehadet haberinin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Bekar olan şehidin 3 kardeşinin olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesinin Afşin ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Saldırıda şehit olan 22 yaşındaki piyade sözleşmeli er Doğukan Korkmaz'ın şehadet haberi de Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki ailesine ulaştı.

Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, şehidin Ömerli Mahallesi'nde yaşayan babası Sinan ve annesi Şerife Korkmaz'ı ziyaret ederek oğullarının şehadet haberini verdi.

Şehadet haberinin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan şehidin bir kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesinin Ereğli ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

 

AA

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