Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." denildi

NTV

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